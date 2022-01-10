В Петербурге увеличилось число заведений, бойкотирующих проверку QR-кодов

Количество заведений, игнорирующих требование о проверке у посетителей ковид-сертификатов при входе, возросло до семидесяти шести. Контингент бойкотирующих распоряжение губернатора обширен: помимо предпринимателей в протестном списке студии танцев и йоги, медклиника, бильярдный клуб, книготорговое заведение, кальянные, бытовые магазины, точки продажи зоотоваров, мебели, одежды, техники и две арт-студии.

Всё началось с демарша ресторатора Александра Коновалова, известной в городе персоны, чьи заведения отказались принимать участие в системе проверок, разработанной властями. Первоначально свою солидарность с ним высказали двадцать семь заведений, к выходным их было шестьдесят три, а на утро сегодняшнего дня уже семьдесят шесть объектов объявили, что будут впускать на свою территорию всех желающих безо всяких проверок.

На данный момент в рядах представителей бизнес-сообщества Петербурга наблюдается раскол. Часть выражает поддержку бойкотирующим QR-коды структурам, а остальные исправно следуют предписаниям Роспотребнадзора и Смольного.

В свою очередь Прокуратура города на Неве напоминает, что руководство заведений, где не соблюдаются ковид-ограничения, может быть привлечено к административной ответственности по статье 6.3. Кодекса административных правонарушений. Помимо этого, если будет установлен факт создания угрозы массового заболевания, им грозит уже уголовное преследование – штраф от пятисот до семисот рублей, а в случае доказательства, что данные действия повлекли за собой смерть людей, ответственных за это лиц ждут реальные сроки лишения свободы от трёх до семи лет.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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