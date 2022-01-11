Количество разного рода заведений Санкт-Петербурга, бойкотирующих QR-коды перевалило за сотню

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Количество разного рода заведений Санкт-Петербурга, бойкотирующих QR-коды перевалило за сотню
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Жители Северной столицы создали сайт, на котором можно узнать адреса «несогласных».

По информации, размещенной в социальных сетях, бизнесменом Александром Коновальцем, организатором протестной акции, такого рода заведений в Санкт-Петербурге уже 102.

Судя по всему, ситуация стала напоминать зарождение своеобразного снежного кома, нарастающего все быстрее и быстрее, ведь пару суток тому таковых насчитывалось только 63. В числе вновь присоединившихся есть бани, стоматологические клиники, конный клуб, салоны красоты и многие другие.

Вначале на сайте был размещен файл с перечнем заведений, поддержавших протестную инициативы. Теперь на его страницах можно не только прочитать, кто участвует в протестном движении, но и присоединиться к нему. Для этого владельца бизнеса или его представителя просят заполнить специальную краткую анкету, содержащую пункты с названием предприятия, его адресом, видом деятельности, а также контактным телефоном.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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