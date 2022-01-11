Более 100 заведений Петербурга открыто заявили об отказе проверять QR-коды у посетителей

Более 100 предприятий Санкт-Петербурга готовы открыто отказаться от проверки у своих клиентов QR-кодов. Об этом заявил предпринимать Александр Коновалов.

Бизнесмен опубликовал соответствующую информацию на своей странице "ВКонтакте". По его словам, появился отдельный сайт, на котором представители заведений открыто заявили о своей позиции.

"Сейчас там 84 предприятия, еще 20 заявок на модерации", - сказано в сообщении Коновалова.

Стоит отметить, что предприниматели неоднократно обращались к Смольному во главе с губернатором Александром Бегловым не вводить обязательную проверку QR-кодов. Однако городские власти не пошли на встречу бизнесу.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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