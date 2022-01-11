Более 350 пациентов с коронавирусом находятся на ИВЛ в Петербурге

Смольный не стал запрещать петербургским предприятиям работать в новогоднюю ночь, но с 2 января 2022 года ввел систему QR-кодов. После праздников стало понятно, что число заражений коронавирусом увеличилось.

В официальной статистике Смольного и губернатора Александра Беглова говорится, что в красные зоны города за сутки попали 263 человека. У них лабораторным путем подтвердился диагноз. Всего на лечении от COVID-19 в Санкт-Петербурге находится 5 791 человек, из них 611 — в реанимации. При этом 354 пациента подключены к ИВЛ из-за невозможности дышать самостоятельно. Амбулаторно от инфекции лечатся 21 065 петербуржцев.

Смольный провалил прививочную кампанию. Такой вывод можно сделать, оценив статистику. За последние сутки первый компонент вакцины поставили всего 1 414 человека. Этот показатель очень маленький, если сравнивать с числом всего населения Санкт-Петербурга.

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