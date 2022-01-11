Единый список катков Смольного вызвал волну критик со стороны петербуржцев

Смольный составил единый список катков и лыжных трасс в пределах Санкт-Петербурга. Горожане в ответ заявили, что в них нет надобности из-за ситуации на улицах города.

Пресс-служба Смольного представила единый список катков, которые находятся в пределах города. В соответствующем списке указано более 300 мест для развлечений.

"Массовый спорт должен быть доступен всем горожанам", - отметил губернатор Александр Беглов.

Петербуржцы встретили критикой инициативу со стороны Смольного. Пользователи Сети отметили, что коммунальные службы не справляются со своими обязанностями, поэтому в катках нет необходимости. По их словам, достаточно выйти на улицу.

"Внимание, вопрос: зачем нам ваши катки, лыжные трассы и прочие зимние развлечения, если мы из домов чуть ли не на лыжах должны выбираться. Или кому-то просто весело, когда другие страдают?" – задался вопросом один из жителей города.

Пользователи Сети с иронией добавили, что без коньков невозможно выйти из дома. По их словам, Беглов подобными действиями пытается "приучить" граждан к массовому спорту.

Стоит отметить, что в ближайшие дни в Петербурге будет потепление до +3, а после похолодание. Это может привести к обострению ситуацию на дорогах и тротуарах.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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