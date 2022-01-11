Жители Петербурга недовольны работой губернатора Беглова

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Жители Петербурга недовольны работой губернатора Беглова
Санкт-Петербург
Фото: скриншот vk.com/gorodperemen_spb

Активисты движения «Петербург – город перемен» провели опрос среди горожан, чтобы выяснить как они оценивают качество работы губернатора Александра Беглова нынешней зимой. 

По мнению большинства респондентов, уборка города от снега не выдерживает никакой критики настолько, что они советуют Беглову лично с лопатой в руках расчищать улицы.

Несмотря на периодические отчеты чиновников Смольного и профильных ведомств о том, что они делают все возможное для чистки трасс и пешеходных зон, эта проблема вот уже второй месяц остается актуальной. А жители Петербурга не видят результатов.

Участвуя в опросе, горожане резко негативно ответили на вопрос активистов движения  «Петербург – города перемен» об уровне работе градоначальника.

«Не поддерживаем, надо чистить снег», - категоричен в своем мнении один из горожан.

«Двойка. Нигде ничего не убирается. Плохо. Губернатор – плохой», - констатирует другой житель.

По мнению некоторых петербуржцев, ситуация в городе может измениться, если Беглов сам лично начнет убирать снег с улиц.

Стоит отметить, что губернатор во время «прямой линии» возложил вину за плохую очистку улиц на владельцев территорий. По мнению Беглова, вместо того, чтобы ждать, когда приедут коммунальные службы, владельцам нужно заняться этим самостоятельно. Хотя позднее Беглов все-таки признал, что на нем, как на главе города, лежит ответственность за некачественную работу сферы ЖКХ.

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