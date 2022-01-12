13 января в Санкт-Петербурге начнется оттепель

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13 января в Санкт-Петербурге начнется оттепель
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

В городе ожидаются ледяные дожди, чередующиеся с мокрыми снегопадами.

В Северную столицу возвращается теплая погода. И хотя столбик термометра уже начал понемногу подниматься, однако до конца дня сохранятся его минусовые значения. На следующий же день, 13 января, температура перешагнет нулевую отметку и перейдет в положительный диапазон.

Информацию о таком резком изменении погодных условий предоставил Михаил Леус, ведущий специалист метеорологического центра «Фобос».

По его словам, в ночь с 12 на 13 января 2022 года ожидается резкое усиление ветра. К утру в Санкт-Петербурге ожидаются разнообразные осадки - от мокрого снега и ледяной крупы до ледяных дождей. Температура будет соответствовать оттепельным значениям.

В связи с такими резкими изменениями погодных условий, повышается риск дорожно-транспортных происшествий, а также травматизации пешеходов. Поэтому специалисты МЧС рекомендуют петербуржцам быть поосторожнее в такие дни.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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