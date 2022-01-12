Пенсионерам в РФ объявили о разовой выплате до 27 января

Российских пенсионеров ждет новая разовая денежная выплата. Указанные деньги поступят на счет автоматически до 27 января.

Речь идет о поддержке пожилых россиян в преддверии одной из важных дат. 27 января отмечается День полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками. Вот именно до этой знаменательной даты и должны быть перечислены деньги людям.

Соответственно, на эту выплату имеют право все те, кто проживал в блокадном Ленинграде, а также люди, участвовавшие в обороне города во время ВОВ. Для данной категории граждан было принято решение ввести одноразовую денежную выплату в размере трех тысяч рублей.

Получить средства имеют право пенсионеры, которые проживают в Московской области. По информации из ПРФ, вся информация о гражданах, которым положена указанная выплата, у специалистов имеется. Поэтому выплата будет производиться автоматически. Подавать заявление нет необходимости. Средства будут перечислены до конца января.

Кроме того, планируется, что всех ветеранов, накануне праздника, посетят школьники и сотрудники местной администрации, чтобы поздравить и пообщаются на тему героического прошлого.





Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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