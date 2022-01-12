Гигантские сосульки-убийцы пугают петербуржцев перед оттепелью

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Гигантские сосульки-убийцы пугают петербуржцев перед оттепелью
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Из-за заморозков и предстоящего резкого потепления в Петербурге обострится ситуация с сосульками. 13 января в городе ожидается плюсовая температура, возрастет и риск падения опасных ледяных глыб, что может повлечь за собой необратимые последствия. Петербург уже не раз сталкивался с катастрофическими результатами некачественной работы коммунальщиков, которые не очистили вовремя крыши домом от сосулек.

Петербург вновь рискует понести потери из-за халатности коммунальщиков, к середине зимы так и не озаботившихся своевременной уборкой снега и льда в городе. Из-за вернувшихся в Северную столицу заморозков после небольшой оттепели на крышах и фасадах зданий активно начали расти сосульки, которые при наступлении следующего потепления станут особенно опасными. Коммунальные службы по-прежнему не способны вовремя реагировать на возможные угрозы для горожан, так что немало крыш остаются неочищенными от льда и снега. И это несмотря на то, что текущий снегоуборочный сезон уже успел ознаменоваться для некоторых петербуржцев травмами различной степени тяжести.

Так, жители Красногвардейского района на портале «Наш Санкт-Петербург» сообщают об опасности, подстерегающей пешеходов на улице Панфилова и по Новочеркасскому проспекту. Там на крышах домов №16 и №25 образовались внушительного вида сосульки, угрожающие здоровью горожан.

 

 

Не лучше ситуация складывается в Центральном и Пушкинском районах, где размеры сосулек, свисающих с фасадов и крыш зданий, уже давно тревожат жителей.

 

В Адмиралтейском районе уровень угрозы пешеходам из-за возможного падения сосулек, судя по жалобам петербуржцев на портале «Наш Санкт-Петербург», достиг «красной отметки». Например, по адресу Витебская улица,14 огромные сосульки угрожают пешеходам, поскольку между тротуаром и проезжей частью осталась лежать неубранной куча снега, которую пешеходам не удастся обойти при всем желании.

 

Одна петербурженка сообщает, что на улице Ломоносова, 66 на крыше образовалась внушительная наледь. Вдоль этого дома ежедневно идут сотни детей в учебные учреждения.

«Висит огромная сосулька!!! Сотни детей идут по этому тротуару в детский сад и школу N 206!!», — возмущается Виктория С. в своей жалобе на портале «Наш Санкт-Петербург». 

В Московском районе на улице Ленсовета прямо над входом в детский сад тоже висят огромные сосульки, говорят очевидцы. При этом местные жители отмечают, что управляющая компания ООО «Управляющая компания ИСТ» на их просьбы устранить потенциальную опасность для детей никак не реагирует.

«Ситуация жизнеугрожающая», — говорят горожане.

Напомним, Петербург неоднократно сталкивался с настоящими трагедиями из-за безответственного отношения коммунальщиков к своим прямым обязанностям по устранению образований наледи и сосулек на крышах и фасадах домов. Зимний сезон 2021-2022 годов, к сожалению, не стал исключением. Травмы различной тяжести получили уже несколько петербуржцев. Одна из пострадавших до сих пор не вышла из комы после падения на нее большого куска льда во время оттепели.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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