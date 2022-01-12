Власти Петербурга решили создать контролирующую коммунальные службы структуру

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Анатолий Повелий заявил о создании государственного органа, который будет отвечать за уборку внутриквартальных территорий и дорог. Таким образом Смольный признал, что на фоне нескольких лет провальной кампании по уборке снега в правительстве до сих пор некому было контролировать работу коммунальщиков.

Повелий подчеркнул, что новый орган будет государственным, но отказываться от услуг частных подрядчиков чиновники не планируют. Вице-губернатор фактически признал, что за три года власти Александра Беглова градоначальник так и не занялся вплотную одной из самых животрепещущих проблем Северной столицы — уборкой улиц.

Все три года Беглов перекладывал ответственность за снег и лед на дорогах и сосульки на крышах домов на управляющие компании и ТСЖ, а также на самих горожан, хотя должен был приложить хоть какие-то усилия для решения проблемы. Создание нового государственного органа на деньги налогоплательщиков вполне может ни к чему не привести на фоне провальной кадровой политики градоначальника.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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