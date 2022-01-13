Главная новогодняя елка Санкт-Петербурга будет демонтирована в конце января

Image 16+
Главная новогодняя елка Санкт-Петербурга будет демонтирована в конце января
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

По решению городских властей начало работ запланировано на 25 января. Об этом стало известно из сообщения Бориса Пиотровского, вице-губернатора Санкт-Петербурга. Также он сообщил о том, что первоначально демонтаж центральной Новогодней елки был запланирован на 16 января, однако позже его перенесли на 25 января.

Как правило, праздничное дерево украшает собой Северную столицу до старого Нового года, однако в 2022 многочисленные обращения петербуржцев к правительству города возымели должный эффект, и губернатор принял решение продлить новогоднее настроение горожан почти до конца января.

Главная зеленая красавица приехала в Санкт-Петербург ночью 8 декабря из Приозерского района Ленобласти. Она была украшена огромными елочными гирляндами со светодиодами. Их совокупная длина составила 5 000 метров. По окончании праздника из главной Новогодней ели будут изготовлены многочисленные сувенирные изделия.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Петербургские СМИ призвали Беглова убрать снег в городе вместо озвучивания поздравлений журналистам

Сегодня, 17:13

Выявляемость онкологических заболеваний в Санкт-Петербурге во время пандемии резко снизилась

Сегодня, 15:13

Власти Петербурга могут создавать видимость высоких темпов вакцинации от COVID-19 с помощью манипуляций

Сегодня, 12:47

Пенсионерам в РФ объявили о разовой выплате до 27 января

Вчера, 23:13

Очередной электронный террорист «заминировал» одновременно объекты в обеих столицах и назвался Навальным

Вчера, 20:18

13 января в Санкт-Петербурге начнется оттепель

Вчера, 20:13

Гигантские сосульки-убийцы пугают петербуржцев перед оттепелью

Вчера, 19:01

Власти Петербурга решили создать контролирующую коммунальные службы структуру

Вчера, 14:43

Единый список катков Смольного вызвал волну критик со стороны петербуржцев

11-01-2022, 22:34

Количество разного рода заведений Санкт-Петербурга, бойкотирующих QR-коды перевалило за сотню

11-01-2022, 19:03

Более 350 пациентов с коронавирусом находятся на ИВЛ в Петербурге

11-01-2022, 18:59

Жители Петербурга недовольны работой губернатора Беглова

11-01-2022, 16:05

Более 100 заведений Петербурга открыто заявили об отказе проверять QR-коды у посетителей

11-01-2022, 12:51

В Петербурге увеличилось число заведений, бойкотирующих проверку QR-кодов

10-01-2022, 21:28

Из-за примеси килограмма соломы в Петербурге сожгли почти двадцать тонн маковых семян

10-01-2022, 18:48

Утро после новогодних праздников вернуло петербуржцев к проблемам снежных дорог и пробок

10-01-2022, 15:36

В массовом ДТП на трассе «Кола» погибли два человека

9-01-2022, 22:43

В Смольном снова саботировали оказание реальной поддержки бизнесу Санкт-Петербурга

9-01-2022, 16:59

Петербург завалит снегом из-за нехватки спецтехники на улицах

9-01-2022, 14:09

Смольный уделяет внимание уборке снега только в Центральном районе

8-01-2022, 21:48

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Россия намерена разместить ракеты на Кубе и в Венесуэле
  • 11-01-2022, 00:03

Россия намерена разместить ракеты на Кубе и в Венесуэле

Россия может разместить ракеты «на заднем дворе» США в ответ на отказ НАТО вести переговоры по нерасширению альянса на восток. Москва может начать

Более 100 заведений Петербурга открыто заявили об отказе проверять QR-коды у посетителей
  • 11-01-2022, 12:51

Более 100 заведений Петербурга открыто заявили об отказе проверять QR-коды у посетителей

Более 100 предприятий Санкт-Петербурга готовы открыто отказаться от проверки у своих клиентов QR-кодов. Об этом заявил предпринимать Александр

Жители Петербурга недовольны работой губернатора Беглова
  • 11-01-2022, 16:05

Жители Петербурга недовольны работой губернатора Беглова

Активисты движения «Петербург – город перемен» провели опрос среди горожан, чтобы выяснить как они оценивают качество работы губернатора Александра

Единый список катков Смольного вызвал волну критик со стороны петербуржцев
  • 11-01-2022, 22:34

Единый список катков Смольного вызвал волну критик со стороны петербуржцев

Смольный составил единый список катков и лыжных трасс в пределах Санкт-Петербурга. Горожане в ответ заявили, что в них нет надобности из-за ситуации

Власти Петербурга решили создать контролирующую коммунальные службы структуру
  • Вчера, 14:43

Власти Петербурга решили создать контролирующую коммунальные службы структуру

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Анатолий Повелий заявил о создании государственного органа, который будет отвечать за уборку внутриквартальных

Гигантские сосульки-убийцы пугают петербуржцев перед оттепелью
  • Вчера, 19:01

Гигантские сосульки-убийцы пугают петербуржцев перед оттепелью

Из-за заморозков и предстоящего резкого потепления в Петербурге обострится ситуация с сосульками. 13 января в городе ожидается плюсовая температура,

Новости партнеров
Новости партнеров
Профессор Шафалинов предупредил о том, что привитые от коронавируса могут оказаться более уязвимы перед омикрон-штаммом
  • Сегодня, 11:08

Профессор Шафалинов предупредил о том, что привитые от коронавируса могут оказаться более уязвимы перед омикрон-штаммом

Доктор медицинских наук, профессор Владислав Шафалинов предупредил о том, что привитые от коронавируса могут оказаться более уязвимы перед

Более 350 пациентов с коронавирусом находятся на ИВЛ в Петербурге
  • 11-01-2022, 18:59

Более 350 пациентов с коронавирусом находятся на ИВЛ в Петербурге

Смольный не стал запрещать петербургским предприятиям работать в новогоднюю ночь, но с 2 января 2022 года ввел систему QR-кодов. После праздников

Власти Петербурга могут создавать видимость высоких темпов вакцинации от COVID-19 с помощью манипуляций
  • Сегодня, 12:47

Власти Петербурга могут создавать видимость высоких темпов вакцинации от COVID-19 с помощью манипуляций

Власти Петербурга очевидно решили немного подправить статистические данные о вакцинации от коронавируса. Последние цифры, опубликованные Смольным,

Петербургские СМИ призвали Беглова убрать снег в городе вместо озвучивания поздравлений журналистам
  • Сегодня, 17:13

Петербургские СМИ призвали Беглова убрать снег в городе вместо озвучивания поздравлений журналистам

Петербургский губернатор Александр Беглов получил ответ на свое обращение к журналистам в честь Дня печати. Представители прессы призвали

Грянет с 1 января. Всех, у кого есть наличные деньги, призвали готовиться