Главная новогодняя елка Санкт-Петербурга будет демонтирована в конце января

По решению городских властей начало работ запланировано на 25 января. Об этом стало известно из сообщения Бориса Пиотровского, вице-губернатора Санкт-Петербурга. Также он сообщил о том, что первоначально демонтаж центральной Новогодней елки был запланирован на 16 января, однако позже его перенесли на 25 января.

Как правило, праздничное дерево украшает собой Северную столицу до старого Нового года, однако в 2022 многочисленные обращения петербуржцев к правительству города возымели должный эффект, и губернатор принял решение продлить новогоднее настроение горожан почти до конца января.

Главная зеленая красавица приехала в Санкт-Петербург ночью 8 декабря из Приозерского района Ленобласти. Она была украшена огромными елочными гирляндами со светодиодами. Их совокупная длина составила 5 000 метров. По окончании праздника из главной Новогодней ели будут изготовлены многочисленные сувенирные изделия.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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