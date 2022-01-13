Петербургские СМИ призвали Беглова убрать снег в городе вместо озвучивания поздравлений журналистам

Петербургский губернатор Александр Беглов получил ответ на свое обращение к журналистам в честь Дня печати. Представители прессы призвали градоначальника вместо поздравлений сделать подарок всем жителям города и наконец расчистить снежные завалы и гололедицу.

Беглов по случаю профессионального праздника журналистов отметил их существенный вклад в развитие Петербурга. Издание "Сенсаций.Нет" откликнулось на слова губернатора и сообщило, что СМИ не смогут освещать текущие проблемы Северной столицы, если не будет возможности передвигаться по улицам, повсеместно обледеневшим и заваленным снегом.

"Мы очень просим вас сделать подарок ко Дню российской печати для всех жителей Петербурга и сделать город хотя бы чуточку приспособленным для перемещения", — говорится в обращении издания "Сенсаций.Нет" к Александру Беглову.

По словам представителей СМИ, им хотелось бы осветить и другие актуальные проблемы города: рассыпающиеся памятники архитектуры и невывезенный мусор. Однако передвижение всех горожан на текущий момент значительно осложнено.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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