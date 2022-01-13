Петербуржцы раскритиковали мероприятие Центра Компетенций Петербурга

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Петербуржцы раскритиковали мероприятие Центра Компетенций Петербурга
Санкт-Петербург
Фото: Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга

Центр компетенций Петербурга по вопросам формирования комфортной городской среды был создан с целью налаживания диалога между бизнесом, горожанами и властью. Организация 12 января отпраздновала первый «день рождения».

В ходе «праздника» был дан отчет о проведении более ста мероприятий. Петербуржцы, впрочем, остались не в восторге от результатов деятельности центра. 

«Решили поболтать за бюджетный счет», – такую оценку дали горожане в социальных сетях. 

Людей возмутило также пренебрежение масочным режимом и социальной дистанцией во время встречи.

Помимо этого, петербуржцы считают, что Беглов, делегировав полномочия Центру, сам предпочел самоустраниться от коммунальных проблем. Во время снежного коллапса губернатор посетил выставку современного анималистического искусства «Зооарт» и вообще похоже вел светский образ жизни. При этом градоначальник возложил ответственность за неубранный снег на управляющие компании и даже на автомобилистов, припарковавших автомобили рядом с домами.

Горожане страдают не только от снежных завалов, но также от сосулек и ледяных глыб. В больницы поступило уже около десятка жертв их падения.

 

С началом  2022 года в городе на Неве обострилась и мусорная проблема – дворы утопают в зловонных горах отходов. Это следствие некомпетентного подхода к «мусорной» реформе, стартовавшей сразу после начала 2022 года. 

Вполне объяснимо, что информация о праздничном мероприятии ведомства, отвечающего за «комфортную среду», да еще и за счет бюджета, спровоцировала негативную реакцию горожан.

«А все эти “заседающие” – тупое прожирание бюджетных средств», — резюмировала пользователь «ВКонтакте» на официальной странице комблага Смольного.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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