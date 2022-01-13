Власти Петербурга могут создавать видимость высоких темпов вакцинации от COVID-19 с помощью манипуляций

Власти Петербурга очевидно решили немного подправить статистические данные о вакцинации от коронавируса. Последние цифры, опубликованные Смольным, демонстрируют нехарактерный рост количества привитых петербуржцев, что может свидетельствовать о попытке манипуляции данными.

По информации властей Северной столицы на 12 января, на первую прививку пришли 4 540 граждан, а полный цикл вакцинации завершили 12 051 человек. Эти данные опубликованы на официальном сайте Смольного и в статье «Петербургского дневника». Однако по данным на 9 января первую прививку поставили 1 119 человек, а вторую — 3 112.

Такой резкий всплеск может быть связан с тем, что команда губернатора города Александра Беглова, возможно, фальсифицирует показатели, чтобы создать видимость успешной прививочной кампании в Северной столице.

Ранее СМИ подсчитали, что при низких темпах вакцинации при 5,4 млн официально зарегистрированных жителей города понадобится около 12 лет, чтобы привить все население Петербурга.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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