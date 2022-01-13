Журналист «Эха Москвы» Веснин не оценил поздравления губернатора Петербурга и напомнил Беглову о его многочисленных провалах

Журналист «Эха Москвы» в Санкт-Петербурге Арсений Веснин резко прокомментировал поздравление губернатора Северной столицы Александра Беглова, которые обращался к сотрудникам СМИ в День российской печати и сообщил, что петербуржцы проявляют небезосновательное неуважение к власти города.

Арсений Весин, ответил в своем Telegram-канале губернатору. Он написал, что его поздравление является набором «бесполезных слов, которые мало кто прочитал до конца».

«Мне не нужны никакие поздравления и прочая ерунда. Мне нужно, чтобы мусор из моего двора наконец-то убрали. Все помойки города завалены после старта этой «реформы». А мы ещё и платить больше должны», – написал журналист.

Также журналист отметил халатность властей, которая привела к тому, что по городу из-за куч снега невозможно пройти. По его словам, такая ситуация уже не первая. Не смог обойти стороной и пустые обещания градоначальника. Среди них ситуация с арт-парком «Тучков буян».

«Бегловы и прочие когда-то уйдут, а неудачные градостроительные решения останутся. Я понимаю, что Беглов не придёт ко мне в эфир и не ответит на мои вопросы. Он знает, что его не уважают в городе и боится каких-либо разговоров. Но и мне от него никакие поздравления не нужны», – подытожил Весин.

Весь день со стороны представителей СМИ в ответ на поздравления от Беглова идут напоминания о всех проблемах города. Чиновники даже не могли предположить, что попытка попиариться за счет праздника обернется для них жесткой «ответкой» со стороны журналистов. В профессиональный праздник корреспондентов и писателей губернатору напомнили о его провалах.

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