Жители Санкт-Петербурга, недовольные ситуацией с некачественной уборкой снега и мусорным коллапсом в городе, креативно подошли к вопросу того, как донести свое мнение до губернатора города Александра Беглова. Градоначальника поздравили с Праздником осла.

Неспособность Смольного организовать работу коммунальных служб по линии борьбы со снегом и мусором нанесла Беглову сокрушительный имиджевый урон. Если раньше петербуржцы проявляли некоторую сдержанность в вопросе критики губернатора, то теперь стали в открытую высмеивать его сомнительные достижения в социальных сетях, а также поздравлять Беглова с Праздником осла.

Губернатор, в свою очередь, по-прежнему не выказывает особой озабоченности сложившейся в городе ситуацией, несмотря на то, что она уже достигла своей критической точки. Как ранее заявил депутат петербургского ЗакСа Борис Вишневский, петербуржцы вправе поставить вопрос о его отставке.

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