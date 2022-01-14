Петербургские активисты ответили на коллапс с вывозом отходов «мусорным» дефиле

Активисты Петербурга ответили Смольному на провал «мусорной реформы» в Северной столице. Команда муниципального депутата Федора Грудина создала модную коллекцию одежды из предметов, найденных на стихийных свалках, и провела дефиле в «АртМузе».

Таким ответом на бездействие чиновников администрации губернатора Александра Беглова петербуржцы еще раз заострили внимание на крайне неудачной мусорной реформе, вступившей в силу в Северной столице с 2022 года. Уже в первых числах января дворы Петербурга оказались переполнены бытовыми отходами, поскольку новый оператор по вывозу мусора АО «Невский экологический оператор» (НЭО) явно не справился с поставленными перед ним задачами.

«После Нового года и прошедшей мусорной реформы есть большое поле для вдохновения. Сейчас в модной индустрии идет такая тенденция, как отказ от «фастфуд-моды». Модельеры стараются использовать перерабатываемые и эко-материалы <...> Мы подумали, что в плане модных коллекций можем шагнуть на ступень выше и собрать костюмы непосредственно из мусора», — пояснил Федор Грудин.

Молодые активисты сделали коллекцию одежды из пакетов для мусора, оберток от конфет, целлофана, ватных дисков и других подручных средств. Неравнодушные горожане надеются, что модели из бытовых отходов заставят губернатора Александра Беглова обратить внимание на «мусорный коллапс».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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