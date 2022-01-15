Фитнес-центры Петербурга стремительно закрываются из-за введения QR-кодов 

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Фитнес-центры Петербурга стремительно закрываются из-за введения QR-кодов 
Санкт-Петербург
Фото: pixabay.com

Около 5% петербургских спортклубов прекратили деятельность на фоне антиковидных мер Смольного. Об этом свидетельствуют данные Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ) за 2021 год.

Так, работающие в этой сфере организации были лишены до 40% от выручки. Причиной стало введение системы QR-кодов при уже действующих чрезмерных ограничениях в городе. Так, многие клиенты замораживали свои абонементы или изъявляли желание вернуть деньги.

«Тяжело всем, и локальным, и федеральным игрокам. Введение QR-кодов в ноябре 2021-го сократило количество клиентов в сезон наибольших продаж, который затем перешел в новогодние каникулы. Такова общая оценка от участников рынка», — отметила представитель АОФИ в Петербурге Наталья Борулько.

Примечательно, что фитнес-клубы еще в октябре прошлого года предупреждали о серьезных проблемах, угрожающих индустрии. Однако в администрации губернатора Александра Беглова проигнорировали просьбы представителей этой сферы.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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