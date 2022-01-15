Смольный не заботится о свободном передвижении маломобильных горожан

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Смольный не заботится о свободном передвижении маломобильных горожан
Санкт-Петербург
Скриншот: https://vk.com/wall-195762839_16605

Депутат муниципального округа «Морской» Наталья Камолинкова не смогла проехать на инвалидной коляске по петербургским улицам и теперь готовит обращение к губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову. 

По словам мундепа, проблема плохой уборки улиц отмечается абсолютно во всех районах города. Передвигаться по городу на инвалидной коляске трудно и в обычный день. Но сегодня это дается людям с ограниченными возможностями особенно тяжело. 

«Я могу допустить, что с уборкой не справляются в момент снегопадов, но их не было давно, а горы снега сохраняются до сих пор, наледь не убирают, а к этому еще добавлен сброшенный с крыш снег вперемешку с сосульками», - возмутилась Камолинкова. 

Снег не убирали в некоторых районах по несколько недель, и сейчас, в период оттепели, он подтаивает, а ночью замерзает. Тротуары очень скользкие, пройти по ним, не поскользнувшись, тяжело и абсолютно здоровым людям. Для пожилых и инвалидов прогулка на минимальное расстояние становится настоящим испытанием, преодолеть которое под силу далеко не каждому. Теперь мундеп готовит обращение к губернатору города. 

«Как сказал наш губернатор А.Д. Беглов, «это расхлябленность коммунальных служб», а почему она происходит, этот вопрос я хочу адресовать губернатору», - пояснила Камолинкова. 

В адрес Смольного ежедневно поступают десятки жалоб на некачественную уборку улиц, однако большинство из них остается без ответа. Ранее депутат ЗакС Борис Вишневский отметил, что на сайте администрации Петербурга обращениям горожан не посвящено ни одной публикации.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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