Смольный не заботится о свободном передвижении маломобильных горожан

Доктор медицинских наук, профессор Владислав Шафалинов предупредил о том, что привитые от коронавируса могут оказаться более уязвимы перед
Сегодня утром стало известно о том, что в Иваново из Казахстана прибыли восемь самолетов с российскими миротворцами. Ожидается прибытие еще
Депутат муниципального округа «Морской» Наталья Камолинкова не смогла проехать на инвалидной коляске по петербургским улицам и теперь готовит
Власти Петербурга очевидно решили немного подправить статистические данные о вакцинации от коронавируса. Последние цифры, опубликованные Смольным,
Отремонтированный на 102 миллиона рублей участок дороги на проспекте Стачек в Санкт-Петербурге разворотили коммунальщики для ремонта водовода. Из-за
Петербургский губернатор Александр Беглов получил ответ на свое обращение к журналистам в честь Дня печати. Представители прессы призвали
Активисты Петербурга ответили Смольному на провал «мусорной реформы» в Северной столице. Команда муниципального депутата Федора Грудина создала
Жители Санкт-Петербурга, недовольные ситуацией с некачественной уборкой снега и мусорным коллапсом в городе, креативно подошли к вопросу того, как
Центр компетенций Петербурга по вопросам формирования комфортной городской среды был создан с целью налаживания диалога между бизнесом, горожанами и
Около 5% петербургских спортклубов прекратили деятельность на фоне антиковидных мер Смольного. Об этом свидетельствуют данные Ассоциации операторов
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