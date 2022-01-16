По подозрению в получении взятки задержан сотрудник Санкт-Петербургского ООО «СПБ Реновация»

По версии следствия, чиновник получил около полумиллиона рублей, пообещав освободить некую компанию от проверок на целый год.

Согласно информации, полученной «Невскими вестями» от правоохранителей, сорокапятилетнего ведущего инженера, отвечавшего за технический надзор, задержали во время проведения специальной операции.

Денежные средства в размере 490 000 рублей мужчине передал представитель руководства «ООО Базис Проф», специализирующегося на строительных работах. Как утверждает следствие, такое вознаграждение предоставлялось на регулярной основе, начиная с 01.01.2021 года. В ответ на такого рода финансовую стимуляцию инженер надзора гарантировал, что на объект ООО «Базис Проф», расположенный по улице Комсомольской, не будут направляться проверки.

Представители ООО «СПб Реновация» рассказали, что задержание их ведущего инженера проводилось при поддержке и участии их службы безопасности, которая постоянно борется с незаконной деятельностью сотрудников фирмы.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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