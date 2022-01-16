Водитель, совершивший в Санкт-Петербурге наезд на хулиганов ради спасения товарища, задержан полицией

Мужчина за рулем автомобиля при помощи резкого маневра распугал участников массовой драки на Фонтанке, которые избивали его друга.

Полиция оперативно идентифицировала и задержала человека, который сегодня за рулем собственной иномарки сбил одного и вынудил отступить нескольких других хулиганов, напавших на его товарища.

Массовая драка произошла на набережной Фонтанки дома №94. На видео попала та часть драки, где человека избивает целая толпа, потом его пытаются защитить двое неизвестных, но одного из них валят на асфальт и также начинают бить.

И тогда в кадре появляется темный автомобиль, который, резко сдав назад, прямо в гущу драки, распугивает группу хулиганов и сбивает одного из них. Из него выскакивает молодой человек, забирает избитого в салон и увозит его.

В больницу попали двое травмированных. Оба дали показания, основываясь на которых правоохранители задержали двадцатилетнего безработного мужчину. Он оказался гражданином одного из государств Средней Азии. Пока на него составили протокол о нарушении миграционного законодательства Российской Федерации. Вопрос об открытии уголовного производства решается.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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