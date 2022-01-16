В Ленинградской области жена умерла от побоев собственного мужа

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В Ленинградской области жена умерла от побоев собственного мужа
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Случилась эта трагедия в Лебяжьем на день рождения несчастной женщины.

По информации, полученной от правоохранителей, на пульт полиции поступило сообщение о том, что на территории поселка Лебяжье, Ломоносовского района, совершено убийство. Оперативники, выехавшие на место преступления, обнаружили труп тридцатипятилетней женщины с поврежденными головой и лицом.

На месте трагического происшествия был задержан сорокадвухлетний мужчина – ее муж, который предположительно и позвонил в экстренные службы с информацией о смерти супруги. Смерть настигла женщину на ее день рождения.

По информации, которую удалось собрать правоохранителям, на празднике были только супруги. После того, как застолье закончилось, разгорелась ссора. В пылу спора муж нанес жене несколько ударов. В результате полученных при этом травм, женщина скончалась. Правоохранители возбудили уголовное дело.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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