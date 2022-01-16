Мусорный коллапс в Петербурге грозит обернуться эпидемией

Невывезенный мусор в Петербурге грозит обернуться началом эпидемии. Об этом заявил глава Северо-Западного «Зеленого Креста» Юрий Шевчук в интервью изданию «Правда.ру».

По словам эколога, в настоящее время ситуация плачевна, однако с приходом тепла она станет просто критической.

«Сейчас раз в трое суток нужно вывозить по нормам, потому что холодный период, летом один раз в сутки. Если мусор в городе будет задерживаться больше трех суток, то эпидемии, вспышки желудочно-кишечных заболеваний будут со 100% вероятностью», — уточнил Шевчук.

Смольному «повезло», что его новая реформа провалилась в зимний период. Летом вокруг мусорных контейнеров водили бы хоровод гигантские крысы, отметил эксперт. При этом петербуржцы уже сейчас стали активно жаловаться на увеличившиеся количество грызунов на первых этажах жилых домов.

Администрация города запустила новую мусорную реформу с 1 января 2022 года. За это время в большей части дворов Северной столицы отходы попросту перестали вывозить. Это в очередной раз доказывает неспособность губернатора Александра Беглова эффективно организовать работу коммунальных служб и оперативно решить возникшие проблемы петербуржцев.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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