Пресс-службе Смольного предстоит восстановить репутацию Беглова после клипа Шнурова

Новая песня и клип группировки «Ленинград» Сергея Шнурова заставила чиновников Смольного провести экстренное совещание. В ходе него пресс-службе губернатора Петербурга Александра Беглова поставили задачу: поднять низкий рейтинг губернатора и нивелировать любой негатив в его адрес. Об этом рассказал автор Telegram-канала «Площадь Восстания» со ссылкой на свой источник в Смольном. Также он отметил, что ответственным за улучшения рейтинга Беглова пригрозили увольнением в случае провала пиар-кампании.

Клип Шнурова на песню «Пока так» за 12 часов набрал более семи миллионов просмотров в Интернете и попал в тренды YouTube. В этой песне Шнуров высмеял насущные петербургские проблемы: плохую уборку снега, мусорные завалы и травматизм жителей из-за оледенелых тротуаров.

Автор «Площади Восстания» говорит, что изначально Беглову предложили повторить сцену с показательной уборкой снега из 2019 года, однако губернатор отказался.

В социальных сетях уже отмечали, что пока Смольный не спешит с контраргументами по этому клипу. Несколько неизвестных блогеров высказали подозрение, что Шнурову заплатили за эту песню, чтобы очернить репутацию Беглова. Однако и ранее коммуникация между Смольным и жителями не отличалась конструктивностью. Например, во время первых декабрьских снегопадов 2021 года Смольный не предпринимал активных действий по урегулированию коммунальных проблем. Напротив, пресс-служба Смольного и государственные издания применили старую тактику, публикуя сообщения о том, что недовольство граждан в социальных сетях является заказной атакой на губернатора.

При этом обстановка вокруг образа Беглова складывается напряжённая. Например, в воскресенье, 16 января, жители Коломны решили коммунальные проблемы собственными руками: посыпали наледь песком, который купили на свои деньги, пишет "Что Происходит". Видеоролик и фотографии этой акции быстро распространились в интернете, что также ударило по рейтингу градоначальника.

Во время «Прямой линии» с губернатором зрители отметили, что Беглову, вероятно, задают подготовленные заранее вопросы, чтобы не создать неловкую ситуацию, при которой он не сможет ничего ответить.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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