В Санкт-Петербурге коэффициент распространения КОВИД-19 превзошел нормальный показатель в двое

В течение суток стационары Северной столицы приняли 314 больных в тяжелом состоянии.

В реанимационных отделениях ковидных госпиталей находятся 603 человека, из которых на аппаратах искусственной вентиляции легких находятся 356 пациентов. Это больше, чем в предыдущие дни. Данная информация была предоставлена представителями городского оперативного штаба 16 января 2022 года.

Коечный фонд, зарезервированный для пациентов с КОВИД-19, занят на 50%. Амбулаторное лечение проходят 25 267 людей, 1 395 – на карантине. Общее количество пациентов «красных зон» во всех Санкт-Петербургских стационарах составляет 5 530. Ухудшение эпидемической ситуации в Северной столице наблюдается, начиная с 11 января.

По информации, распространенной «Невскими Новостями», количество инфицированных в городе достигла практически 4 000 человек, что является антирекордом за все время пандемии. Почти столько же положительных тестов регистрировалось 14.12.2020 года.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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