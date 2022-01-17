Ролик Шнура о мусоре на улицах Санкт-Петербурга бьет рекорды по просмотрам

Острый социальный клип Сергея Шнурова за первую ночь ротации набрал более 1 000 000 просмотров.

Лидер группы «Ленинград» написал песню, которую посвятил мусорному коллапсу в Северной столице. Ролик с нею был выложен на Ютуб, в мессенджеры и социальные сети 15 ноября и за одну только первую ночь его пересмотрели 700000 пользователей.

Снимали клип без специальных декораций, да они для такой тематики в современных реалиях Санкт-Петербурга и не понадобились. Съемочная группа просто выбрала наиболее подходящую гору мусора из щедро представленных во дворах Северной столицы и начала свою работу.

Натурные съемки проводились неподалеку от Сенной площади во дворах. В тексте песни Шнур жестко и нецензурно прошелся по актуальной проблематике огромного города, неспособности чиновничьего аппарата решать даже текущие коммунальные задачи, возможности обратной связи власти и простых горожан. В общем, в Питере «биеннале «Помои».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей