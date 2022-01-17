Сегодня утром стало известно о том, что в Иваново из Казахстана прибыли восемь самолетов с российскими миротворцами. Ожидается прибытие еще
Вакцинация от коронавируса каждые несколько месяцев не имеет смысла, уверен глава института вирусологии медицинского центра «Шарите» в Берлине
Решение, которое принял суд во Франции, можно расценивать как подтверждение того, что вакцинация от коронавируса - сознательный эксперимент, на
Депутат муниципального округа «Морской» Наталья Камолинкова не смогла проехать на инвалидной коляске по петербургским улицам и теперь готовит
Волна критики в адрес Смольного по поводу антиковидных ограничений привела к тому, что городские власти согласились на уступки бизнесу. Губернатор
Новая песня и клип группировки «Ленинград» Сергея Шнурова заставила чиновников Смольного провести экстренное совещание. В ходе него пресс-службе
На днях Сергей Шнуров выпустил музыкальный клип о мусорном и снежном коллапсе в Северной столице. Жители полагают, что после этого нынешний
Невывезенный мусор в Петербурге грозит обернуться началом эпидемии. Об этом заявил глава Северо-Западного «Зеленого Креста» Юрий Шевчук в интервью
В Казахстан, после ухода сил ОДКБ, прибыли американские военные и ЦРУ. Эксперты уже заявили о том, что поспешный вывод сил ОДКБ из Казахстана – это
Известный особой манерой творчества певец снял клип про улицы, заваленные снегом и мусором. Новый клип группировки Ленинград «Пока так» за несколько
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