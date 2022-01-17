Петербуржцы поздравляют Беглова с Днём звонка и ожидают для него «тревожного звонка»

На днях Сергей Шнуров выпустил музыкальный клип о мусорном и снежном коллапсе в Северной столице. Жители полагают, что после этого нынешний губернатор Александр Беглов может лишиться своего кресла посредстом «тревожного звонка» из Москвы.

Сергей Шнуров обратил внимание на трудную ситуацию в городе. Наболевшей для всех горожан ситуации он посвятил новый клип на песню «Пока так». В нём музыкант и две солистки поют о том, как Северная столица превратилась в заснеженную помойку.

Некоторые горожане даже наделили главу города новым званием. В комментариях его всё чаще именуют «Сбегловым», намекая, что подобный позор может закончится отставкой губернатора.

«Беглов очень любит поздравлять всех и вся по любому поводу. Ну и мы поздравим, что уж. С Днём задабривания телефонного божества! Чтоб почаще и побольнее прилетали выговоры из Москвы за трэш этот», - пишут сейчас в социальных сетях.

Граждане надеются, что Беглову доведётся отчитаться за ковидную статистику, за мусорный и снежный коллапсы в Петербурге. Многие полагают, что губернатор оказался под угрозой увольнения .

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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