Послабление на работу летних кафе не решит проблем рестораторов Петербурга

Волна критики в адрес Смольного по поводу антиковидных ограничений привела к тому, что городские власти согласились на уступки бизнесу. Губернатор Александр Беглов разрешил заведениям общепита размещать на примыкающих к ним площадках нестационарные павильоны (летние веранды) до декабря 2023 года. Эксперты настаивают, что такие послабления не помогут компаниям, продолжающих терять прибыль из-за введения QR-кодов.

Решение о заключении договора с заведениями будет рассматривать Комитет имущественных отношений Петербурга. Предприниматели получат ответ не позже месяца с момента подачи заявления. В остальном в городе продолжат действовать жесткие ограничения.

Со 2 января 2022 года в Петербурге началась обязательная проверка QR-кодов. Администрация города запретила непривитым и непереболевшим людям посещать общественные места. Это негативно отразилось на малом и среднем бизнесе. Предприятия начали терять выручку. Контролирующие организации проводят регулярные проверки.

Ряд заведений решили бойкотировать обязанность проверять у клиентов наличие сертификатов с QR-кодами. Ресторатор Александр Коновалов рассказал, что к протесту присоединилось уже 150 компаний .

Напомним, владелец ресторана «МыЖеНаТы» решил продать заведение в Петербурге и заявил о переезде в Кению. Он указал на непредсказуемость в действиях Смольного.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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