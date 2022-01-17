Шнуров раскритиковал работу петербургских чиновников матерной песней

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Шнуров раскритиковал работу петербургских чиновников матерной песней
Санкт-Петербург
Скриншот клипа "Пока так"

Известный особой манерой творчества певец снял клип про улицы, заваленные снегом и мусором.

Новый клип группировки Ленинград «Пока так» за несколько дней собрал десятки миллионов просмотров в социальных сетях. В тексте песни известный певец Сергей Шнуров в своей характерной манере рассказал о ситуации в Петербурге. Горожане жалуются на неубранный снег, гололед и сосульки. К тому же из-за перехода на новую систему обращения с отходами с нового года перестали вывозить мусор. Однако в городской администрации на обращения традиционно отвечают дежурными отписками.

Зима в городе на Неве порадовала горожан обильными снегопадами. Но их радость окончилась вместе с новогодними праздниками. Неубранный снег помешал добираться до работы, а после стал стремительно таять, и дороги покрылись опасным слоем льда. В ответ на многочисленные жалобы горожанам объяснили, что снегоплавилки не справляются с неожиданно высокой нагрузкой, не успевая принимать грузовики со снегом.

Еще больше возмущения вызвали мусорные завалы во дворах. По заявлениям очевидцев, отходы не вывозили с нового года, и даже по окончании праздничных дней кучи не исчезли. Как оказалось, в городе, наконец, стартовала так называемая мусорная реформа. Напомним, что переход на новые принципы обращения с отходами в России состоялся в 2019 году. Петербург наряду с еще тремя городами оказался в аутсайдерах, реформу в нем дважды откладывали. 

В прошлом году в Смольном, наконец, объявили, о создании единого регионального оператора. С нового года обязанность очищать город легла на компанию «Невский экологический оператор» (НЭО). И с этого же момента со всех районов города посыпались жалобы на утопающие в мусоре помойки. Этому также нашлось оправдание: в компании заявили, что в праздники объем отходов возрастает в два раза, и вывозить его становится сложнее. Между тем горожане сообщают о крысах, привлеченных скопившимися отходами.

 

«В Петербурге биеннале, инсталляция помоев», – спел об этом скандально известный музыкант Сергей Шнуров. Также в его новом произведении упомянута «лопата Беглова» – мем, появившийся с подачи губернатора Александра Беглова в 2019 году, когда в городе также наблюдались проблемы с уборкой.

Подобную нелицеприятную ситуацию можно увидеть не только в отдаленных районах города, но и прямо в центре. Стоит отметить, что съемки клипа «Пока так» велись в одном из дворов рядом с Сенной площадью (ул. Ефимова). Помимо помойки и снежных гор на заднем фоне заметна стена дореволюционного флигеля, едва прикрытая лохмотьями строительной сетки. В 2018 году город продал его на торгах, а два года назад исторические флигели собирались восстановить.

 

Очевидно, что в Центральной части Петербурга сезонные проблемы добавляются ко всесезонным. Например, отсутствию должного внимания к старинным постройкам и объектам культурного наследия. Так, горожане пожаловались на заваленную снегом и мусором «Апрашку». При этом часть корпусов старинного торгового квартала, имеющего статус памятника федерального значения, выглядит так же удручающе, как флигели из клипа Шнурова.

Большая часть построек, дороги и коммуникации на территории рынка остро нуждаются в ремонте. Однако попытки реконструировать объект успехом не увенчались. Инвесторы, пробовавшие отремонтировать «Апраксин двор», пожаловались на отсутствие заинтересованности в этом со стороны городских властей. Имеют место правовые нюансы, которые невозможно решить без поддержки властей.

 

Горожане высказывают опасения, что с таким отношением даже в некоторых частях Центрального района становится небезопасно ходить.Про тот же «Апраксин двор» говорят, что он «застрял в 90-тых» – ведь именно тут по-прежнему процветает нелегальная торговая, окончательно прекратить которую не в силах многочисленные рейды надзорных органов. Неизвестно, что ждет прохожего в таком месте – обворуют, продадут контрафакт, или он пострадает от падения сосульки или обрушения фасада аварийного корпуса. На фоне таких картин заверения чиновников, что ситуация под контролем, не кажутся убедительными.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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