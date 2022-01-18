Жители Петербурга получат разовую выплату в размере 15 тыс. рублей к 1 февраля

Российские долгожители уже в ближайшее время получат деньги в автоматическом режиме. После 1 февраля на счета пенсионеров придет новая единовременная выплаты. Соответствующее решение было принято властями Санкт-Петербурга.

Согласно распоряжению губернатора Северной столицы Александра Беглова, всем, кому исполнилось 90-лет, выплатят по 15 тысяч рублей. Гражданам, отметившим 95-летие, дадут по 20 тысяч рублей. По 25 тысяч получат россияне, кому исполнилось сто лет. При этом после ста лет гражданам будут выдавать по 25 тысяч рублей ежегодно.

Как стало известно, россияне, достигшие указанных возрастов в январе, уже получили свои выплаты. Но с 1 февраля начнется новый этап денежных зачислений. На это могут рассчитывать пенсионеры из других регионов. Для получения денег им следует приехать в Санкт-Петербург, чтобы оформить регистрацию по месту жительства. Выплату можно будет получить, обратившись в многофункциональный центр в течение трех месяцев после дня рождения.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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