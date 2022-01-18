В Санкт-Петербурге мужчина, надругавшийся над могилами, выпущен на свободу

Житель Москвы Иван Волков, называющий себя художником, разместил на Санкт-Петербургском кладбище копрофильскую инсталляцию.

Мужчину задержали на Марсовом поле после того, как он создал на этом святом для большинства петербуржцев месте арт-объект, если эту подделку можно так назвать, в форме фекалий и лужи мочи. Для создания своего, по всей видимости, фетиша он использовал снег и красители.

Как сообщили правоохранители, против мужчины заведено уголовное дело в соответствии со статьей 244 Уголовного кодекса Российской Федерации (Надругательство над телами умерших и местами их захоронения). Ведь на Марсовом поле расположены, как отдельные могилы, так и места массовых захоронений людей, павших в периоды уличных боев Февральской и Октябрьской революций, Гражданской войны, восстания в Ярославле, известных революционеров.

Гостя из Первопрестольной отпустили не просто так, а под обязательство о явке, уголовное дело против него не прекращено.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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