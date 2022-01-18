В Санкт-Петербурге ковидом заболели более 1 000 школьников и несколько сот учителей

Проблему обеспечения противоэпидемических мер в школах обсудят на совещании у главного городского санитарного врача.

По информации, размещенной Ириной Потехиной, вице-губернатором Северной столицы, на ее странице в социальной сети, в течение первой рабочей недели 2022 года наблюдается рост случаев инфицирования в два с половиной раза. Эта тенденция коснулась и средней школы. На этот день инфицировано больше, чем 1 100 учащихся и почти 300 педагогов. Со слов Ирины Потехиной, положение с заболеванием КОВИД-19 в школах может стать еще хуже из-за прихода штамма «Омикрон».

Чиновница заверила, что пока руководство Санкт-Петербурга не планирует перехода всей системы образования на дистанционку. Однако, по мере необходимости одиночные группы и классы на удаленку будут отправлены.

Как рассказали «Невские Новости», представители руководства Северной столицы объявили, что в случае массовой отправки учащихся на карантин все школы переведут на дистанционку.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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