В Ленинградской области задержан известный чеченский «авторитет» Рашид Слепой

Как сообщил «Невским Новостям» информированный сотрудник правоохранительных органов Санкт-Петербурга, Рашид «Слепой» Сербиев, криминальный «авторитет» чеченского происхождения, был задержан во время проведения спецоперации сотрудников уголовного розыска против группы мошенников в Ленинградской области. Вместе с пятидесятиоднолетним преступником были задержаны также шесть его сообщников. Они подозреваются в обмане екатеринбургского предпринимателя на 11 000 000 рублей.

Суть мошенничества заключалась в том, что преступная группа заключила контракт с потерпевшим, по которому обязывалась отправить ему мобильный дробильный комплекс «Metso». Деньги они получили в полном объеме, а вот товар отдавать и не планировали. Прошли несколько встреч, на которых так ничего и не решили, только на последней припугнули своей «крышей», в лице Рашида «Слепого».

Екатеринбургский предприниматель не испугался и написал заявление в полицию. Преступников выслеживали на протяжении 9 месяцев и вот, наконец, 17 января поймали.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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