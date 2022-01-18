Анастасии Полевой понравился новый клип «Ленинграда»

Рок-музыкант Анастасия Полева положительно отозвалась о вирусном клипе Сергея Шнурова «Пока так», в котором музыкант резко критикует превратившийся в свалку Петербург.

Певица считает, что коллега спел о беспомощности чиновников Смольного перед мусорным коллапсом, начавшимся с Нового года. Ответственным за решение проблемы она называет губернатора Петербурга Александра Беглова.

«У Шнура накипело, думаю. И он выпустил клип. Странно, что так долго молчал. Видно, дал шанс решить проблему», - сказала Полева.

По ее словам, песня Шнурова – естественная реакция на запущенную проблему с мусором. Возможно, это способ заставить чиновников вспомнить об их прямых обязанностях.

«Надо Беглова поставить перед камерами и заставить объяснять, что за мусорная катастрофа случилась», - предложила артистка.

Лидер рок-группы «Настя», живя в Петербурге, сталкивается с завалами отходов в Приморском районе. Ей обидно за город, в котором прежде не было такого кошмара. Рокерша не удивлена, что петербуржцы, разочаровавшись в нынешнем губернаторе, готовы пригласить в Северную столицу Сергея Собянина.

«Мешки сложены штабелями почти до неба. Такую картину видела впервые в жизни», - возмущена Анастасия.

Клип на песню Шнурова снимался в центре Петербурга. Декорациями послужила настоящая свалка в одном из дворов центра Петербурга, на фоне которого музыкант едко и не стесняясь в выражениях критиковал Беглова за неспособность разобраться с проблемой мусора. Видео мгновенно разлетелось, набрав уже больше 30 миллионов просмотров на YouTube. Ее поют коллеги Шнура по цеху и уличные музыканты.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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