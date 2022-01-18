Паника Смольного после клипа Шнура про мусор обойдется бюджету в 200 млн рублей

Как сообщает Правда.ру , пресс-служба Смольного по требованию губернатора Александра Беглова скупает петербургских блогеров.

Все началось с клипа Сергея Шнурова о проблемах вывоза мусора, вызвавшего широкий резонанс. Пошли даже слухи , что дни Александра Беглова на губернаторском посту сочтены. И вот тогда подчиненные градоначальника решили нанять блогеров, чтобы улучшить имидж своего шефа.

Одним из тех, к чьим услугам решила прибегнуть команда Беглова, стал автор Telegram-канала «Площадь Восстания». Он рассказал, что 17 января его пригласили в дом №44 на 3-й линии Васильевского острова, принадлежащий братьям Игорю и Андрею Захватовым – помощникам губернатора, которые, по информации СМИ, обогатились на захвате петербургского рынка переработки отходов. Там ему предложили в течение месяца публиковать хвалебные посты про Беглова, якобы успешно справляющегося с уборкой снега в городе, и без всякой расписки выдали пять миллионов рублей.

Такую же сумму, со слов блогера, получили как минимум авторы еще пяти ТГ-каналов. Но людей, которых решили привлечь к пиару Беглова, гораздо больше. По словам автора ТГ-канала «Площадь восстания», на месте встречи он увидел множество знакомых блогеров и публицистов.

Общая сумма, выданная участникам информационной кампании, могла составить около 200 миллионов рублей. По словам источника из Ратуши, затраты на медиакампанию против Шнура взяли на себя братья Захватовы, которых СМИ называют «кошельками губернатора».

Александр Беглов очевидно очень не хочет расстаться с губернаторским креслом. Но это желание дорого обходится городскому бюджету. Так, почти два миллиарда рублей тратится на содержание СМИ, которые замалчивают проблемы и активно защищают петербургского главу от нападок. Но лучше бы эти деньги тратились на решение актуальных проблем. Например, на вывоз мусора или борьбу с гололедом.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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