Смольный запутался в количестве снегоприемных пунктов в Петербурге

Пресс-служба Смольного сообщила об открытии двух новых снегоприемных станций, куда будут свозить собранные с улиц Санкт-Петербурга сугробы и наледь. На специализированных площадках такого типа снежные горы будут лежать до весны. На сегодняшний день, согласно рапорту городской администрации, действуют 11 снегоплавильных и шесть снегоприемных пунктов ГУП «Водоканал». Однако такое количество не соответствует данным предприятия, предоставляющего Северной столице услуги водоснабжения и водоотведения.

В ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» в конце ноября, когда на город на Неве обрушился снежный циклон «Бенедикт», отмечали , что к сезону 2021-2022 организация подготовила 11 снегоплавильных и семь снегоприемных пунктов. Их общая производительность составляет порядка 101,5 тысячи метров кубических снега в сутки. Если к ним прибавить два новых объекта, о которых сообщили в Смольном, то на текущий момент их в общей сложности должно быть 20, но никак не 17. Очевидно, чиновники из команды Александра Беглова, заявлявшего о якобы полной готовности мегаполиса к зиме, видимо, запутались в количестве площадок по приему и утилизации снега.

В понедельник, 17 января, в городском Комитете по благоустройству сообщили, что с начала зимы дорожные предприятия вывезли с петербургских улиц 2,36 миллиона кубометров снега. С таким объемом Северной столице вполне хватило бы и уже имеющихся мощностей. Так, первый снегопад на территории Петербурга зафиксирован 28 ноября, что подтверждает дневник погоды на сайте Gismeteo. Без учета двух новых только запущенных специализированные пункты по 18 января должны были принять порядка 5,07 миллиона кубометров снега — на 53,45% больше, чем в отчете Комблага.

Судя по полученным в ходе расчетов данным, никакой необходимости в запуске в Петербурге еще двух дополнительных снегоприемных станций не было. Непонятно, зачем Смольный тратит средства из городского бюджета на возведение очередных снежных свалок вместо закупки снегоуборочной техники, которой Северной столице не хватает. Проблема некачественной работы коммунальных предприятий уже стала системной — на автомобильных дорогах по-прежнему остается наледь, а во дворах и на тротуарах лежат прошлогодние сугробы.

На некачественную уборку снега и наледи в Санкт-Петербурге уже обратили внимание многие известные широкой общественности люди. На эту проблему наряду с провалом стартовавшей с 1 января «мусорной реформы» указал в новом клипе на песню «Пока так» Сергей Шнуров.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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