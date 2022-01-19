Предприятия из «снежного картеля» продолжают истощать бюджет Санкт-Петербурга якобы для уборки дорог от снега

Петербургское дорожное ведомство «Коломяжское» объявило о начале поиска помощников для вывоза снега в Приморском и Выборгском районах города. Для этих целей из бюджета им понадобится 60 миллионов рублей.

В 2019 году после снежной зимы жители и контролирующий федеральные органы обратили внимание на качество работы подрядчиков по уборке дорог Петербурга. Еще тогда ФАС установило, что в Северной столице сложился «снежный картель» из городских предприятий. Они имитируют конкуренцию и искусственно удерживают необходимую цену. Таким образом предприятия не дают доступ к торгам для других участников рынка. Губернатор Петербурга Беглов и городской правительство пообещало исправить ситуацию.

Примечательно, что в 2021 году контракты на уборку дороги 2022 года распределили те же самые предприимчивые подрядчики, что и раньше. В их число вошли СПб ГУДП «Центр», ОАО «Коломяжское», СПб ГУДП «Путь», ОАО «Автодор СПб», ГУДСП «Курортное», АО «Автопарк № 7 Спецтранс».

Петербуржцы вновь столкнулись с прежними проблемами, когда подрядчики, поделив между собой 6,9 миллиардов рублей, оставили город на растерзание снежному циклону. Городская администрация продолжает заверять жителей Петербурга в том, что снег убирается на должном уровне.

В Выборгском и Приморском районах за уборкой занимается компания ОАО «Коломяжское». Предприятие получило от города около миллиарда рублей, однако до сих пор не организовало качественный сбор и вывоз снега.

В декабре прошлого года «Коломяжское» проводило закупку на вывоз 100 00 кубометров снега субподрядчиком. Ему заплатили 23 миллиона рублей. На сегодня в январе 2022 года за вывоз 250 000 кубометров из двух районов предприятие платит еще 53 миллиона. Впереди еще ждет февраль. Таким образом, стоимость уборки возрастет еще минимум на 100 миллионов рублей. Их выделят из бюджета города.

В конце декабря 2021 года прошла прямая линия губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. На ней в снежном коллапсе эксперты обвинили жителей и Петра I. Якобы город заложили совсем не в том месте.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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