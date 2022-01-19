Смольный обвинили в переполненным травмпунктах

Смольный все никак не может наладить эффективную ликвидацию последствий снегопадов. Результатом плохой работы коммунальщиков стали переполненные травмпункты. Такое мнение высказал экс-депутат ЗакСа Юрий Бочков.

В качестве примера он привел больницу им. Джанелидзе. Данное учреждение полностью забито пациентами с гололедными травмами различной степени тяжести, вплоть до переломов. По словам бывшего парламентария, такая же картина наблюдается во всех районах города.

Бочков отметил, что в первую очередь из-за некачественной уборки тротуаров страдают пенсионеры.

«Вопрос уборки пешеходных зон не отвечает необходимым нормам. В праздничные дни получал много жалоб от ветеранов, что им просто элементарно не выйти на улицу, они и так-то слабенькие, еле держатся на дороге и очень аккуратно наступают, но, когда ты выходишь и там лед и полное отсутствие уборки – это для них проблема», - сообщил экс-депутат.

Ранее на неспособность губернатора Александра Беглова организовать работу коммунальщиков обращал внимание музыкант Сергей Шнуров. Он посвятил этому целый клип на песню «Пока так». В ней также поется о мусорном коллапсе, случившемся по вине чиновников Смольного.

Стоит отметить, что композиция Шнурова стала очень популярной, поэтому власти не могли на нее не отреагировать. В администрации города пообещали, что в скором времени найдут ответственных.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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