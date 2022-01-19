В Петербурге образовался острый дефицит контейнеров для мусорных площадок

Власти Петербурга вот уже третью неделю подряд не могут справиться с вывозом коммунальных отходов. Переполненные мусорные баки продолжают «украшать» городские дворы, заставляя горожан существовать в антисанитарных условиях разлагающихся коммунальных отходов и появления полчищ паразитов. Петербуржцы отмечают, что даже жителям тех дворов, которым относительно «повезло» и мусор хоть иногда у них вывозится, контейнерные площадки все равно остаются перманентно переполненными.

Уже третью неделю подряд жители Петербурга умоляют власти города разобраться с возникшим с начала января «мусорным коллапсом». Жилые дворы Северной столицы буквально утопают в тоннах гниющих отходов, однако Смольный не торопится предпринимать решительных мер по исправлению сложившейся ситуации.

Например, жители одного из домов на Беговой улице Приморского района отмечают, что мусорные контейнеры не опорожнялись уже на протяжении почти трех недель, то есть с самого начала «мусорной» реформы.

Аналогичная ситуация сложилась у дома №14 по улице Карпинского в Калининском районе . Там из-за невывозимого с 1 января мусора, прямо под окнами у горожан образовалась настоящая зловонная свалка отходов.

А жителям Адмиралтейского района , проживающим на улице Мясной, относительно повезло. Худо-бедно контейнерные площадки очищаются от коммунальных отходов. Однако, того количества мусорных баков, которые предоставлены для нужд жителей на сегодняшний день явно недостаточно.

Так или иначе от глобальных сбоев в отношении обращения с коммунальными отходами страдают почти все районы Петербурга. Безответственное отношение Администрации Смольного к своим прямым обязанностям, по вине которой город не смог безболезненно адаптироваться к новым «мусорным» правилам, привели к образованию глобального мусорного коллапса в Северной столице.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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