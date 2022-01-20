В Санкт-Петербурге все больше людей, пострадавших от гололеда

Горожане буквально осаждают травмопункты и офисы страховых компаний.

К примеру, в одной только Елизаветинской больнице в период между 700 пятницы и 700 понедельника, было зафиксировано 369 обращений с травмами, из которых 129 связано с гололедом. Сотню человек пришлось госпитализировать. В структуре травм преобладают растяжения, вывихи, переломы костей как рук, так и ног.

По информации, предоставленной работниками данного лечебного учреждения, самый типичные травмы во время гололёда, — перелом лодыжки, также при падении может повредится локтевой сустав, а, если человек, пытаясь остановить падение, подставит руку, то может сломать лучевую кость.

Что касается обращений в страховые компании, то по ДМС по травмам в сентября и октябре их было по 80, в ноябре – менее 60, в декабре – 86, а вот до 18 января сего года за выплатами по страховкам обратились 86 пациентов. Средняя выплата по страховкам составляет менее 100 000 рублей.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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