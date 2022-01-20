По итогам 2021 года Санкт-Петербург лидирует по тяжким преступлениям среди всех субъектов СЗФО

За прошедший год на территории северо-западного федерального округа было совершено почти 60 000 тяжких преступлений.

По информации, полученной от правоохранителей, за 2021 год, по сравнению с предыдущим периодом, во всех регионах СЗФО несколько уменьшилось количество тяжких и особо тяжких преступлений.

В течение прошлого года правоохранители зарегистрировали более 59 700 преступлений такого рода. А это на 6,5% ниже, чем в 2020 года. Раскрыто было 25 000 преступлений, включая дела из прошлых лет.

В тройке лидеров по тяжким и особо тяжким преступлениям Санкт-Петербург (21 700 случаев), Ленинградская область (8 500) и Вологодская область (5 000). А вот тремя самыми спокойными регионами стали: Ненецкий АО (263 случая), Псковская область (2 600) и Калининградская область (3 100).

Во всей Российской Федерации за прошлый год правоохранители зарегистрировали больше, чем 2 000 000 преступлений. Кстати, на 1,9 процента ниже показателя 2020 года.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей