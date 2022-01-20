Школам Санкт-Петербурга рекомендовано переводить класс на дистанционное обучение даже при одном инфицированном ученике

С учетом короткого инкубационного периода омикрона срок дистанта составляет семь дней.

По сообщению пресс-службы вице-губернатора Санкт-Петербурга Ирины Потехиной, городское управление Роспотребнадзора направило всем директорам школ рекомендацию отправлять весь класс на дистанционное обучение даже в том случае, если респираторное заболевание выявлено лишь у одного ученика. Данная рекомендация касается также детсадовских групп.

Рекомендованная продолжительность карантина составляет семь дней, поскольку именно такой максимальный инкубационный период у нового штамма омикрон.

Также от пресс-службы поступила информация о значительном ухудшении ситуации с заболеваемостью в течение последней недели. К примеру, если 10.01.2022 года удаленное обучение проходило только два класса, при этом болели 400 учеников и 85 учителей. Сегодня же на дистанционке пребывают 209 классов, а болеют 1 100 учеников (при 550 000 школьников всего в Санкт-Петербурге) и 390 педагогов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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