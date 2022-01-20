Чиновники Смольного изводят губернатора, напевая под нос нашумевшую песню Шнурова «Big love, my love, Беглов»

Некоторые петербургские чиновники даже установили новый хит музыканта Сергея Шнурова в качестве мелодии входящего звонка.

Александр Беглов очевидно начинает осознавать, сколько низок уровень поддержки нынешнего губернатора Санкт-Петербурга. Над градоначальником после нового клипа музыканта Сергея Шнурова смеются не только рядовые жители Северной Столицы, но и чиновники Смольного, пишет телеграм-канал «Площадь Восстания».

«Из аппарата губернатора сообщают, что с Беглова начинают спадать розовые очки и он переходит к стадии принятия того факта, что уровень поддержки у него чуть менее, чем никакой», - говорится в публикации.

Как уточнили авторы канала, Беглова донимают даже чиновники Смольного, которые напевают себе под нос новую песню Шнурова «Беглов, my love, Беглов». При этом некоторые из них выбрали её в качестве мелодии входящего звонка.

Напомним, четыре дня назад музыкант Сергей Шнуров выпустил клип на песню «Пока так», где он вместе с двумя солистками спел о превращении Санкт-Петербурга в заснеженную помойку. Позор федерального масштаба очевидно привёл Александра Беглова в негодование. Как ранее сообщало издание "Правда.Ру", пресс-служба губернатора якобы обращалась к общественникам, блогерам и лидерам общественного мнения с просьбой «отмазать губернатора и пристыдить музыканта». Что интересно, откликнулись немногое – большинство не захотело участвовать в разборках на стороне градоначальника.

При этом накануне Сергей Шнуров выпустил ещё один клип на песню «Покаянная», где ответил на критику Смольного, назвал Петербург самым чистым городом в мире и признался в любви к губернатору Александру Беглову.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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