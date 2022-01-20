Неубранный коммунальщиками Смольного мусор засоряет подъезды домов

Смольный провалил старт мусорной реформы, из-за чего контейнерные площадки жилых дворов Петербурга теперь завалены отходами. Об этом свидетельствуют и многочисленные обращения горожан.

В частности, на переполненные мусором контейнеры пожаловался один из жителей дома №28 по проспекту Тореза в Выборгском районе. По его словам, помойка находится в ужасном состоянии. Причем такая картина наблюдается далеко не первый день.

Аналогичная ситуация в Невском районе . Вместо того, чтобы вывезти отходы, коммунальщики просто натянули оградительную ленту перед контейнерной площадкой. Однако от безвыходности местные жители все равно продолжают нести туда пакеты с мусором.

В Кировском районе ситуация еще хуже. Там контейнер установлен прямо напротив центральной лестницы одного из домов. При этом он уже давно переполнен, из-за чего разносимый ветром мусор стал залетать в подъезд.

Стоит отметить, что происходящее легло в основу новой песни Сергея Шнурова «Пока так». В ней он раскритиковал губернатора Александра Беглова и его подчиненных за провал мусорной реформы, спровоцировавшей появление опасных вредителей в жилых дворах.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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