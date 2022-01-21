В Санкт-Петербурге суд самый гуманный – посадил под домашний арест подозреваемого в хищении 66 000 000 бюджетных рублей

Снисхождение к Виктору Яковлеву проявил Красногвардейский районный суд Северной столицы.

Обвиняемый в мошенничестве в крупном размере гл. инженер СПБ ГУП «Петербургский метрополитен» приговорен к двум месяцам пребывания под домашним арестом. Информация об этом была обнародована объединенной пресс-службой Санкт-Петербургских судов.

Следствие настаивало на аресте реальном, защита просила об аресте домашнем, мотивируя свою позицию тем, что подозреваемый не желает скрываться, готов помогать следствию, имеет положительную характеристику с рабочего места, имеет постоянное место жительства в пределах собственности его близкой родни, имеет детей и престарелых членов семьи, нуждающихся в уходе.

Его подельники также обошлись домашним арестом. А ведь эти люди, по версии следствия, облегчили карманы налогоплательщиков Северной столицы на целых 66 000 000 рублей. Интересно, не увидим ли мы их вскоре где-нибудь в ЕС, вещающих о том, как жестоко притеснял их права страшный Мордор?

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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