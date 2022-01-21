«Им все равно, что будет»: петербуржец Лобко увидел «слепые коммерческие интересы» в кучах мусора

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«Им все равно, что будет»: петербуржец Лобко увидел «слепые коммерческие интересы» в кучах мусора
Санкт-Петербург
Фото: gorod.gov.spb.ru

Президент Петербургского государственного университета путей сообщения императора Александра I Виктор Лобко прокомментировал очевидные проблемы в городе, вызванные вступлением в силу так называемой мусорной реформы.

С 1 января в Северной столице начал действовать единый оператор, отвечающий за вывоз бытовых отходов. Однако всем стразу стало понятно, что «Невский экологический оператор» (НЭО), очевидно, не справляется со своими обязанностями. По мнению Лобко, на лицо видны «слепые коммерческие интересы».

«Я считаю, что сложившаяся ситуация – это результат того, что реформу не продумали как следует. Кроме того, чувствуется, что есть интерес отдельных личностей, которым всё равно, что будет, – главное, что они будут распоряжаться большими средствами», – сказал он.

Вместе с тем Лобко отметил, что город располагает достаточным количеством ресурсов для решения образовавшейся проблемы. Однако Смольный не предпринимает необходимых шагов, резюмировал он.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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