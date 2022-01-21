Петербуржцы продолжают страдать из-за падения сосулек с крыш

В Санкт-Петербурге увеличилось количество обращений граждан, пострадавших от падения наледи с крыш и фасадов зданий. В сообществе «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер» владелец автомобиля Volkswagen рассказал, что его транспортное средство оказалось повреждено из-за падения крупной сосульки. Пострадавший приложил к своей записи фотографию машины.

Падение наледи произошло во дворе дома 18 Б на набережной реки Фонтанки. При этом зона, на которой автомобилист припарковал свою машину, не была огорожена специальной лентой. Коммунальщики в ЖКС №1 Центрального района по телефону смогли лишь констатировать факт: специальных лент не хватает, а неубранными от снега и льда остаются многие крыши в городе.

Опасность падения снега и льда с крыш грозит не только автомобилистам, но и пешеходам. За время, пока владелец машины писал заявление в полицию, дежурный принял еще два вызова, в одном из которых говорилось о падении льда на голову женщине. Некачественная работа коммунальщиков в очередной раз указывает на провал чиновников Смольного и губернатора Александра Беглова, не сумевших подготовить Петербург к приходу зимы.

Ранее в СМИ сообщалось о большой глыбе льда, упавшей на Porsche Cayenne, припаркованный на улице Восстания. Водителю и пассажирам лишь чудом удалось спастись – они покинули автомобиль за минуту до инцидента. Некоторым жителям города повезло меньше, и они пострадали из-за падения сосулек. Отдельные случаи привели к возбуждению уголовных дел по ст. 238 УК РФ.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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