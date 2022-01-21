В Петербурге не хватает снегоуборочной техники

В пятницу, 21 января, в Калининском и Приморском районах не проводилось механизированной уборки снега. Это может привести к возбуждению новых административных дел.

Согласно онлайн-карте Комитета по благоустройству, в основном снегоуборочная техника работала в Адмиралтейском, Василеостровском, Петроградском и Центральном районах. При этом в Калининском и Приморском районах машины для уборки снега практически отсутствовали .

В последние две недели в Петербурге выросло число административных дел в отношении коммунальщиков. Претензии в основном касаются некачественной уборки снега и обработки наледи. В этом году зарегистрировали 322 административных правонарушения. Сумма штрафов составила около 24,5 млн рублей. Больше всего замечаний к уборке в Выборгском, Кировском, Красносельском, Невском и Центральном районах.

Напомним, губернатор Александр Беглов еще осенью 2021 года сообщил о полной готовности города к зимнему сезону, но с приходом холодов Смольный не смог организовать работу коммунальных служб. Граждане регулярно жалуются на проблемы с уборкой снега, а в Сети появилась петиция с требованием снять губернатора с должности.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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