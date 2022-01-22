Поликлиники Санкт-Петербурга ограничили оказание плановой медицинской помощи из-за быстрого распространения омикрона

С сегодняшнего дня на диспансеризацию и плановые визиты к врачу накладывается временный мораторий.

Запрет касается только взрослого населения. Установлен он был постановлением Наталии Башкетовой, главного санврача Санкт-Петербурга. Кроме того, амбулаторным пациентам, проходящим лечение в данный момент также запрещено оказывать медицинскую помощь, за исключением тех случаев, когда такое действие способно ухудшить здоровье человека либо вызвать его гибель.

Что касается детского населения, то запрещается только проведение им медицинских осмотров.

По информации, полученной от работников Санкт-Петербургского Роспотребнадзора, в городе обнаружено 1 008 людей, инфицированных омикроном. В это число входят 74 человека, прибывших из других государств (ОАЭ, Доминиканы, Египта, Великобритании, Сербии, Испании, Франции).

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей