Блокадница не поддержала идею с вывешиванием портретов погибших в окнах Санкт-Петербургских домов

Главной идеей в блокаду было выжить и победить, именно этому должны посвящаться флешмобы.

Елена Тихомирова, руководитель правления ОО «Жители блокадного Ленинграда» высказалась против акции памяти в формате вывешивания в окнах домов фотографий жителей города, погибших во время блокады.

По словам Елены Тихомировой, поскольку с тех пор прошло очень много лет, то люди, проживающие в квартире сейчас, часто не представляют, чей портрет они будут вывешивать. Она отметила, что такой флешмоб превратит Ленинград в подобие кладбища, которым он не был даже в дни блокады.

С тех же соображений она не поддержала и чтение фамилий и имен жителей города, погибших во время блокады.

С точки зрения Елены Тихомировой, самым лучшим форматом памятных мероприятий были бы флешмобы и реконструкции эпизодов жизни и борьбы ленинградцев в блокадные годы.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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